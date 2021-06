Nieuwe zoektocht naar vermiste Tanja Groen in Brabant

De politie is dinsdagochtend opnieuw gaan zoeken naar de sinds 1993 vermiste Maastrichtse studente Tanja Groen, dit keer op de Strabrechtse Heide in de Noord-Brabantse gemeente Heeze-Leende. De hei werd volgens de politie vaker genoemd als plaats waar Tanja Groen begraven zou zijn.

De politie gaat zoeken op een plek die uit onderzoek naar voren is gekomen als mogelijke begraafplaats. Hoe lang de zoekactie gaat duren, kan de politie nog niet zeggen.

“De plek waar gezocht gaat worden, bevindt zich midden op de heide en betreft een ecologisch en zeer kwetsbaar gebied”, aldus de politie. “Deze plaats is beperkt en moeilijk toegankelijk. Met de beheerder zijn afspraken gemaakt over de zoekactie. Dit gaat in goed overleg en met de grootste zorgvuldigheid om flora en fauna zo weinig mogelijk aan te tasten en te verstoren.”

De destijds 18-jarige studente verdween tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht. Op 4 september 1993 gaven haar ouders Tanja Groen als vermist op. Sindsdien is op meerdere plaatsen naar haar gezocht.