‘Noodverordening bij ArenA tijdens kampioensfeest was niet nodig’

Het beeld dat de autoriteiten hadden voorafgaand aan de kampioenswedstrijd van Ajax was niet zodanig dat er voor de Johan Cruyff Boulevard en het ArenA-gebied een noodverordening gerechtvaardigd zou zijn geweest. Dat heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema geschreven aan de gemeenteraad, na vragen van Diederik Boomsma (CDA), Tjitske Kuiper (ChristenUnie) en Marianne Poot (VVD). Zij wilden opheldering over de duizenden fans die vorige maand bij de Johan Cruijff ArenA een feestje vierden vanwege het kampioenschap van Ajax, ondanks het feit dat dat soort samenkomsten vanwege corona niet is toegestaan.

Op het Leidseplein was wel sprake van een noodverordening; dat maakte het voor de politie daar mogelijk om personen preventief te fouilleren op wapens, vuurwerk of alcohol. “Voor het gebied rond de Johan Cruyff Arena was het informatiebeeld anders”, schrijft Halsema. “Dit beeld rechtvaardigde het niet om van tevoren een noodverordening in te stellen. De verwachting was dat zich veel mensen zouden verzamelen rondom de Johan Cruijff ArenA, maar er was geen concrete vrees voor ernstige wanordelijkheden. Het bestaande juridisch instrumentarium volstond om op te kunnen treden op deze locatie.”

Bij de ArenA kwamen die zondag 2 mei zo’n 12.000 supporters hun voetbalclub toejuichen na het behalen van de landstitel. De Amsterdammers pakten die met een 4-0 zege op FC Emmen. De duizenden supporters stonden dicht op elkaar en hielden zich niet aan de coronaregels. De gemeente liet die dag al weten dat niet werd ingegrepen om “ongeregeldheden en escalatie van geweld te voorkomen”. De driehoek vroeg Ajax op een gegeven moment wel om de spontane huldiging te beĆ«indigingen.

Het lag in de lijn der verwachting dat een grote groep supporters zich richting de Johan Cruijff ArenA zou begeven na een mogelijk landskampioenschap van Ajax, aldus de burgemeester. “Daarnaast werd door de harde kern supporters specifiek opgeroepen om massaal op het Leidseplein te verzamelen. Het in de gehele stad proberen te voorkomen van het bijeenkomen van supporters is als niet realiseerbaar geacht. Voor de driehoek was het voorkomen van ernstige wanordelijkheden een prioriteit.”

Ze schrijft verder dat “ervaring leert dat optreden bij deze doelgroep kan leiden tot onwenselijke en gevaarlijke situaties, voor de doelgroepen zelf, omstanders, omgeving en de politie. Deze ervaringen hebben invloed gehad op de overwegingen om niet direct op te treden tegen de menigte. Dat neemt niet weg dat als er sprake zou zijn geweest van een situatie van openlijke geweldpleging of grote/gevaarlijke verstoringen van de openbare orde, een optreden van politie wel was voorbereid en had kunnen plaatsvinden.”