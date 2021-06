Politie nam in 2020 ruim 1500 messen in beslag bij tieners

De politie nam de afgelopen jaren meer messen en steekwapens in beslag bij jongeren in de leeftijd tot en met zeventien jaar. In 2020 werden 1565 messen in beslag genomen, in 2017 waren dat er nog 486. Ook waren meer tieners als verdachte betrokken bij een steekincident met een mes: 408 in 2020 tegen 162 in 2017, meldt de politie dinsdag.

In 2018 en 2019 registreerde de politie respectievelijk 201 en 413 verdachten in de leeftijd tot en met zeventien jaar die betrokken waren bij een steekincident. In die jaren werden 740 (2018) en 1375 (2019) messen in beslag genomen bij deze leeftijdsgroep. De cijfers baren de politie zorgen. “De totale jeugdcriminaliteit neemt af, maar tienergeweld neemt toe”, aldus de politie.

Sinds vorig jaar vinden er steeds vaker steekincidenten plaats waarbij minderjarigen betrokken zijn. Het kabinet stelde eerder met onder meer de politie, het Openbaar Ministerie en gemeenten een actieplan op om deze vorm van geweld tegen te gaan.

Hoofdcommissaris Frank Paauw van de Amsterdamse politie zei in 2019 bij AT5 al dat hij zich zorgen maakte over het grote aantal jongeren dat zich in Amsterdam bewapent met een mes. “Je ziet dat het op deze manier gewoon uit de hand aan het lopen is. Soms zie je jongeren onder de vijftien jaar die al met een mes rondlopen. Het wapenbezit zelf, het bij zich dragen van messen, begint gemeengoed te worden.” Jongerenwerkers in de stad drongen eerder al aan op actie vanwege rapgroepen die elkaar online uitdagen, bedreigen en niet terugdeinzen voor geweld.