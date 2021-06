RIVM geeft smogwaarschuwing af voor woensdag en donderdag

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft een smogwaarschuwing af voor woensdag en donderdag in het hele land. Het instituut adviseert mensen met gevoelige luchtwegen om het rustiger aan te doen en zware lichamelijke inspanning te beperken. Ook kan het zijn dat mensen hun medicatie moeten aanpassen om voorbereid te zijn op de slechtere luchtkwaliteit.

De verwachte smog is zogenaamde “zomersmog”, wat ontstaat bij zonnig weer zoals dat van de afgelopen dagen. Door zuidoostenwind zijn afvalstoffen, zoals stikstofverbindingen, in de lucht boven Nederland gekomen. De stoffen worden door zonlicht omgezet in ozon. Naar verwachting zorgt dit woensdag en donderdag, wanneer tropische warmte wordt voorspeld, voor een grote hoeveelheid smog in de lucht.