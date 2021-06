De Jonge hoopt op positief advies over inenten gezonde jongeren

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge hoopt dat alle jongeren vanaf 12 jaar zo snel mogelijk gevaccineerd kunnen worden tegen het coronavirus. Hij neemt daarover wel pas een besluit nadat de Gezondheidsraad advies hierover heeft uitgebracht, zei hij woensdagmiddag.

De Jonge zegt te hopen dat met het inenten van jongeren een nieuwe besmettingsgolf in het najaar kan worden voorkomen. Ook wil hij graag de kans op besmettingen in klassen terugdringen. Jongeren kunnen eraan bijdragen dat de samenleving “zo goed mogelijk beschermd” zal zijn, aldus de bewindsman. Hij zei erbij dat hij niet wil vooruitlopen op het advies van de raad. Als jongeren onder de 18 in aanmerking zullen komen, zullen zij volgens De Jonge niet voor half augustus aan de beurt zijn voor de eerste prik. Dat heeft te maken met de afspraken die al zijn gepland en met de leveringen van vaccins.

Met het huidige tempo zal het waarschijnlijk niet lang meer duren voordat alle Nederlanders van 18 jaar en ouder de kans hebben gekregen om een afspraak te maken. De grote vraag is nog of de GGD’en daarna verder kunnen gaan met het vaccineren van alle jongeren onder de 18 jaar die dat willen. Wanneer het advies verschijnt, kon een woordvoerder van de Gezondheidsraad woensdag nog niet zeggen.

“We zijn ons bewust van de snelheid van de vaccinatiecampagne”, aldus de woordvoerder. “Tegelijk is een zorgvuldige weging van nut en risico belangrijk. Dat proces is nog niet klaar.”

Het ministerie wijst erop dat het vraagstuk “complex is”, mede vanwege de ethische kant ervan. Voor de meeste gezonde jongeren is een coronabesmetting immers niet echt gevaarlijk, zegt een woordvoerster. “Ze nemen het vaccin dan eigenlijk voor een deel ook om immuniteit van de bevolking te bereiken.”

Intussen gaan de uitnodigingen in een hoog tempo de deur uit. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat deze week bijna 1,5 miljoen prikken worden gezet. Sinds woensdag kunnen mensen die zijn geboren in 1997 en 1998 een afspraak maken. In dit tempo kan binnen nu en een week de laatste leeftijdsgroep aan de beurt komen, die in 2003 is geboren.

Jongeren met een medische indicatie van 12 jaar en ouder worden deze maand nog uitgenodigd. De Gezondheidsraad adviseerde het kabinet precies een week geleden om hen in elk geval een vaccin aan te bieden. Dat advies nam het kabinet over. De Jonge liet eerder weten dat het om ongeveer 60.000 tot 100.000 jongeren gaat. Het gaat ook om tieners die zelf gezond zijn maar een zieke huisgenoot hebben.

Het vaccin van Pfizer/BioNTech is vooralsnog als enige goedgekeurd voor kinderen vanaf 12 jaar. Een aanvraag van Moderna loopt nog bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). De toezichthouder oordeelde eind mei dat het vaccin van Pfizer/BioNTech veilig kan worden gegeven aan jongeren vanaf 12 jaar.

Diverse landen hebben al besloten ook jongeren tegen het coronavirus te vaccineren. Het gaat onder meer om Canada, de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Roemeniƫ en Polen. Belgiƫ wil jongeren vanaf 16 jaar inenten.