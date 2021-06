Hoofdgebouw vakantiepark Beekse Bergen verloren door brand

Het hoofdgebouw met daarin onder meer een restaurant en het zwembad van vakantiepark Beekse Bergen in het Brabantse Hilvarenbeek is woensdag verloren gegaan bij een grote brand. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. De inzet van de brandweer om de technische ruimte van het zwembad, met daarin onder meer chloor en zwavelzuur, te behouden is geslaagd.

De brandweer werd woensdag iets na 09.00 uur gewaarschuwd dat er brand was ontstaan in het hoofdgebouw van het vakantiepark. De brand brak uit in het restaurant als gevolg van een gaslek. Al snel bleek dat het pand niet meer te redden viel. De brandweer besloot het vuur gecontroleerd uit te laten branden, ondertussen werd de technische ruimte goed nat gehouden om te voorkomen dat het vuur deze zou bereiken.

Behalve het restaurant en het zwembad zaten in het hoofdgebouw ook een animatieruimte, een supermarkt en een snackbar. Toen de brand uitbrak waren er nog geen bezoekers. Wel was er personeel aanwezig, maar die medewerkers waren volgens Dirk Lips, oprichter en directeur van de overkoepelende exploitant Libéma, snel buiten.

De brandweer zag geen reden om vakantiehuisjes op het park te ontruimen. De wind stond de goede kant op en buiten de gevaarlijke stoffen die bij iedere brand vrijkomen werd niks gevaarlijks gemeten. “De rook van deze brand bevat natuurlijk ook gevaarlijke stoffen. Maar gelukkig is deze niet vermengd met het giftige chloor en zwavelzuur uit de zwembadopslag”, aldus de brandweer. Er kunnen zwarte vlokken neerdalen, maar die zijn niet gevaarlijk. Ook de dieren in het safaripark Beekse Bergen hebben geen gevaar gelopen.

Lips was woensdag ter plaatse. Dat er geen slachtoffers zijn gevallen vond hij het belangrijkst. De brand noemt hij wel verdrietig. “Ook omdat we een vol vakantiepark hebben.” Lips wil zo snel mogelijk tijdelijke voorzieningen neerzetten. Een en ander moet nog worden uitgewerkt, maar Lips denkt onder meer aan bijvoorbeeld een pop-uprestaurant en een pop-upwinkel.

Burgemeester van Hilvarenbeek Evert Weys, die ook naar het park kwam om zich te laten informeren, was eveneens blij dat er geen slachtoffers zijn gevallen. “Zo’n brand heeft een grote impact”, zei hij, erop wijzend dat het park een van de belangrijkste bedrijven is in de gemeente. “Het gaat me aan het hart. Maar het park is ook veerkrachtig genoeg om alles weer op te bouwen.”