Milieuclub en kleine vissers eisen actie NVWA tegen overbevissing

Milieuorganisatie ClientEarth en een groep kleinschalige vissers eisen een betere handhaving van de visserijregels door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die controleert volgens hen veel te weinig hoeveel vis Nederlandse vissers aan wal brengen. Daarmee zet de toezichthouder “de deur wagenwijd open voor het verkeerd rapporteren van visvangsten en overbevissing”, stellen ClientEarth en de organisatie Low Impact Fishers of Europe (LIFE).

De organisaties hebben de NVWA in gebreke gesteld. In een zogeheten handhavingsverzoek vragen ze de autoriteit om strengere inspecties, in lijn met Europese wetgeving. “Zonder kan er niet zoiets als duurzame visserij bestaan. Dit creëert niet alleen een onzekere toekomst voor de visserijsector, maar ondermijnt ook het mariene ecosysteem en het voedselweb”, aldus advocaat Nils Courcy van ClientEarth. De NVWA krijgt enkele weken de tijd om te reageren. Als het antwoord niet bevredigend is, willen de organisaties naar de rechter stappen.

Dat de inspecties tekortschieten, vindt ook de Europese Commissie, die in oktober vorig jaar beterschap eiste en een procedure begon tegen Nederland. Die procedure is vertrouwelijk.

Verantwoordelijk minister Carola Schouten gaf eind vorig jaar toe dat de “beschikbare capaciteit voor de NVWA niet toereikend is voor het uitvoeren van haar taken” op het gebied van duurzame visserij. Dat zei ze na een kritisch onderzoek van het onafhankelijke bureau Deloitte. Over het toezicht op het aanlanden, zoals het aan wal brengen van vis heet, schreven de onderzoekers dat die taak niet goed wordt uitgevoerd. “In de aanlandhavens wordt één keer per maand toezicht gehouden, dit zou bij de primaire havens idealiter één keer per week moeten zijn.” Voor dit toezicht had de NVWA in 2019 in totaal 11,5 fte aan personeel beschikbaar.

In het externe onderzoek werd al gewaarschuwd dat een procedure vanuit de EU op de loer lag. Ook schreven de onderzoekers dat er kans is op “fraude, wegsluizen en risico’s met betrekking tot de voedselveiligheid”.

ClientEarth en LIFE komen met een soortgelijke analyse van de problemen. Zij willen dat de minister snel in actie komt. De organisaties eisen “duidelijke toezeggingen en duidelijke bewijzen dat de NVWA op korte termijn in staat is om de controlebepalingen op weging en vangstregistratie effectief te handhaven”.