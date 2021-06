Reddingsbrigade waarschuwt voor koud zwemwater

Ondanks het warme weer van woensdag moeten mensen oppassen voor zwemwater dat nog koud kan zijn. Bij een watertemperatuur van 14 graden ligt onderkoeling op de loer, zegt Reddingsbrigade Nederland.

“Het water is heerlijk om te plonzen, spetteren en af te koelen, maar diep het water in gaan is af te raden”, vertelt een woordvoerder. Dan kunnen na enige tijd krampen optreden, wat het terug zwemmen bemoeilijkt.

De buitentemperatuur loopt woensdag op naar 30 tot 33 graden, in het zuiden is het mogelijk nog warmer. De Reddingsbrigade verwacht drukte langs de kust en bij binnenwateren. “Het is woensdagmiddag, kinderen hebben vrij. Wij zorgen dat we er zijn.”

Vanwege het relatief koele weer tot nu toe dit jaar zegt de Reddingsbrigade het nog niet druk te hebben gehad. “Maar met de temperaturen van de komende dagen gaat dat wel veranderen.”

Het gevaar zal deze tropische dagen volgens de Reddingsbrigade niet komen van gevaarlijke stromingen. “Er zijn altijd muien, maar deze zijn door een relatief rustige stroming niet zo sterk.” Dat komt door de stand van de maan, die richting het eerste kwartier gaat. Muien zijn het sterkst bij volle en nieuwe maan.