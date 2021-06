Trimbos: ziekteverloop angststoornis minder gunstig dan gedacht

Slechts vier op de tien mensen met een angststoornis knappen over een periode van zes jaar ‘echt’ helemaal op, concluderen onderzoekers van het Amsterdam UMC en het Trimbos-instituut in een studie.

“Het ziekteverloop van een angststoornis ziet er minder gunstig uit dan men tot nu toe dacht. Eén op de vijf volwassenen met een angststoornis laat een ongunstig ziekteverloop zien. Van degenen die opknappen kampt nog steeds een groot deel met hun psychische gezondheid vanwege restverschijnselen of een nieuw ontstane psychische aandoening”, stelt het instituut.

Een angststoornis is een psychische aandoening waarbij mensen kampen met heftige angsten. De angst is zo groot dat die de dagelijkse activiteiten verstoort. Volgens het Trimbos werd er tot nu toe relatief weinig onderzoek gedaan naar het verloop van een angststoornis in de algemene bevolking.

Aan het onderzoek namen 243 volwassenen met een angststoornis deel. Zij werden zes jaar gevolgd.