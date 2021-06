Waterbeheerders: zwem alleen in goedgekeurd natuurwater

Rijkswaterstaat, de waterschappen en provincies waarschuwen zwemmers dat ze alleen in goedgekeurd natuurwater moeten gaan zwemmen. Op een aantal plekken is de giftige blauwalg al opgedoken en ook botulisme ontwikkelt zich snel bij hoge temperaturen. Op zwemwater.nl zijn honderden zwemlocaties in het hele land te vinden, die regelmatig door de waterbeheerders worden gecontroleerd.

Blauwalg en botulisme worden veroorzaakt door bacteriƫn, die harder groeien naarmate het water opwarmt. Mensen kunnen erg ziek worden als ze in aanraking komen met deze bacteriƫn. Ook honden moeten niet in verontreinigd water zwemmen, waarschuwen de beheerders. Bij water waar een verontreiniging is aangetroffen worden verbodsborden geplaatst.

Rijkswaterstaat wijst er in een filmpje op dat het ook verboden is om te zwemmen in de grote rivieren en bij sluizen en havens. Duiken of springen van bruggen is eveneens verboden. Een overtreding kan een boete van 150 euro opleveren. Zwemmen in vaargeulen is gevaarlijk, omdat binnenschippers zwemmers te laat zien en dan niet meer kunnen uitwijken. Bovendien staat er een sterke stroming in de rivieren, die nog toeneemt naarmate de waterstand zakt. Ook tussen de kribben en langs de kant ontstaat een sterke zuiging als er een schip passeert.