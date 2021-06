‘Brede Nederlandse steun voor klimaatmaatregelen tegen vervuiler’

Voor een ambitieuzer klimaatbeleid zien Nederlanders het meest in maatregelen als windmolens op zee, een scherpere CO2-heffing voor de industrie en betere woningisolatie. Onderzoekers van de TU Delft en de Universiteit Utrecht overhandigen donderdagochtend de resultaten van een klimaatraadpleging aan Ed Nijpels, voorzitter van het klimaatberaad. Die reageert later op de dag op het onderzoek.

10.000 Nederlanders deden in maart mee aan het onderzoek, dat op gang kwam nadat politici hadden gepleit voor meer onderzoek naar de steun van de brede samenleving voor ambitieuzere klimaatmaatregelen.

Het uiteindelijke Europese doel is een CO2-afname van 55 procent in 2030 ten opzichte van 1990. Het huidige Klimaatakkoord is daarvoor niet voldoende. Het kabinet komt nog met extra maatregelen.

Volgens de onderzoekers steunt een “brede middengroep” van 75 procent van de Nederlanders ambitieuzere klimaatmaatregelen als aan enkele voorwaarden is voldaan. Zo moeten grote vervuilende sectoren zoals de industrie en luchtvaart eerst worden aangepakt voordat nieuwe maatregelen bewoners zelf raken. Ook moet de vervuiler de kosten dragen en moeten mensen met lage inkomens voor hogere kosten worden beschermd. Ook moet de te nemen maatregel de best mogelijke optie zijn.