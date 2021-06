Deense Oscarwinnaar Druk al deze zomer in Nederlandse bioscoop

De Deense film Druk, die dit jaar de Oscar voor beste buitenlandse titel won, zal al deze zomer in de Nederlandse bioscopen draaien. Distributeur September Film laat weten dat de tragikomedie al vanaf 19 augustus te zien is.

In eerste instantie zou Druk pas dit najaar in Nederland uitkomen. De film vertelt over vier docenten, gespeeld door onder anderen Mads Mikkelsen, die bij wijze van experiment voortaan met alcohol op voor de klas gaan staan. Druk werd geregisseerd door Tomas Vinterberg (Festen, Jagten) en is mede geproduceerd door het Nederlandse bedrijf Topkapi Films.

In landen waar Druk al is uitgebracht, trok de film volle zalen. Hollywood is ondertussen bezig met een Engelstalige remake. In deze versie zal Leonardo DiCaprio mogelijk de hoofdrol gaan spelen.