Hitte zorgt bij tweede EK-duel Oranje niet voor problemen

De hitte zorgt donderdag bij de tweede wedstrijd van het Nederlands elftal op het Europees kampioenschap niet voor problemen. Supporters van Oranje en Oostenrijk drinken al de hele middag biertjes in het centrum van Amsterdam. De sfeer in de stad is gemoedelijk. Supporters van beide landen gaan vreedzaam met elkaar om. Af en toe valt er een biertje om, maar dat is het wel.

Ook bij de Johan Cruijff ArenA, waar de wedstrijd om 21.00 uur begint, is de sfeer goed. Vanwege de coronamaatregelen gaan supporters in groepen het stadion in. Elke groep heeft een eigen tijd waarop het stadion moet worden betreden.

Buiten het stadion is het bij de hulpposten rustig. Er staan extra mensen gereed om supporters die onwel worden te helpen. Vooralsnog is dat niet nodig. Fans houden zich over het algemeen aan de regels en gaan geduldig het stadion in. De toestroom verloopt wat beter dan zondag in het openingsduel met Oekraïne, toen veel mensen nog zoekende waren en niet iedereen direct de QR-code van een negatieve coronatest paraat had. Alle 16.000 bezoekers moeten, naast hun toegangsbewijs, een negatieve coronatest laten zien.

“Het verloopt heel spoedig eigenlijk, we zijn tevreden”, aldus een woordvoerster van de organisatie van speelstad Amsterdam. “We hebben ook regelmatig contact met Meteo Consult over de weersverwachting, maar dat ziet er allemaal goed uit.”