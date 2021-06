Koninklijke Marechaussee weigert meer Britse reizigers aan grens

De Koninklijke Marechaussee ziet een stijging in het aantal Britten dat aan de Nederlandse grens geweigerd wordt. In mei ging het om 81 Britse reizigers. Dit terwijl het in maart en april zo’n veertig Britten per maand betrof.

Vanaf 1 januari vallen inwoners van het Verenigd Koninkrijk door de brexit niet meer onder EU-regels en mogen zij vanwege de coronabeperkingen alleen als dat strikt noodzakelijk is Nederland nog in. Sinds 15 juni geldt Groot-Brittanniƫ als een hoogrisicogebied vanwege de snelle verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus.

De meeste Britten (62) werden geweigerd op de luchthaven Schiphol. Daarna volgen de Rotterdamse havens Europoort (9) en Hoek van Holland (8). In de haven van IJmuiden werden in mei twee Britten geweigerd. In totaal heeft de Koninklijke Marechaussee dit jaar 394 Britse reizigers naar huis teruggestuurd.