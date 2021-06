Luchtkwaliteit Groningen beste, Amsterdam slechtste

Groningen is van 323 onderzochte Europese steden de schoonste van Nederland als het om de luchtkwaliteit gaat, Nijmegen en Amsterdam de minste, stelt het Europees Milieuagentschap (EEA). De inwoners van de Zweedse gemeente Umeå ademen de schoonste lucht van Europa in, terwijl die in de Poolse stad Nowy Sacz in de meest vervuilde leven.

Groningen staat op de 32e plaats van de ranglijst van schoonste tot meest vervuilde steden met meer dan 50.000 inwoners in de 27 EU-landen plus IJsland, Noorwegen en Zwitserland, aldus het agentschap. Van de negen onderzochte Nederlandse steden scoort Amsterdam veruit het slechtst (plek 182) en ook Nijmegen (plek 136) kampt met ‘matige’ luchtkwaliteit. Die is volgens de criteria van het EEA wel goed in Den Haag, Heerlen, Enschede, Breda, Utrecht en Rotterdam.

Het in Kopenhagen gevestigde bureau gebruikte de gegevens van de afgelopen twee jaar uit meetstations die in de steden hangen en bijvoorbeeld de hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide in de lucht registreren.

Van de 323 steden vindt het agentschap de luchtkwaliteit in 127 steden ‘goed’ volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Dat betekent dat de kans op het krijgen van aan luchtvervuiling gerelateerde ziekten, waaronder kanker, er een stuk minder is. Naar schatting 417.000 mensen overleden in 2018 aan de gevolgen van vieze lucht.

Veel steden in Italië en Polen bungelen onderaan de lijst. Het gaat volgens het EEA wel steeds beter met de luchtkwaliteit in de EU. Uit voorlopig onderzoek merkt de organisatie ook een verbetering tijdens de lockdowns op.