Martin van Rooijen nieuwe politiek leider van 50PLUS

Senator Martin van Rooijen is de nieuwe politiek leider van 50PLUS. Het partijbestuur heeft hem voor die rol benaderd na het vertrek van Liane den Haan, die de partij met behoud van haar zetel in de Tweede Kamer de rug toekeerde. 50PLUS is daardoor niet meer vertegenwoordigd op het belangrijkste politieke podium in Den Haag.

Van Rooijen (78) was al in de jaren zeventig politiek actief. Hij was namens de KVP staatssecretaris van Financiƫn in het kabinet-Den Uyl en zat daarna in de Tweede Kamer voor het CDA. In 2015 keerde Van Rooijen na 35 jaar afwezigheid terug in de Haagse politiek als senator voor 50PLUS. In 2017 maakte hij de oversteek naar de Tweede Kamer, waarna hij in 2019 fractievoorzitter werd in de Eerste Kamer.

Behalve Van Rooijen zit ook Martine Baay-Timmerman voor 50PLUS in de Eerste Kamer. “De kiezers van 50PLUS hebben dus nog steeds een duidelijke stem in Den Haag”, stelt de partij.