OM seponeert aangifte zedenmisdrijf Ruinerwold-vader

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een aangifte van seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen Gerrit Jan van D., de vader van negen kinderen in de geruchtmakende Ruinerwoldzaak, geseponeerd. Dat maakte het OM Oost-Nederland donderdagochtend bekend.

Het strafbare feit zou de 68-jarige Van D. hebben gepleegd in Ermelo, binnen het eigen gezin. Het OM is van mening dat het strafbare feit bewijsbaar is, maar dat “een andere aanpak dan strafrechtelijke vervolging de voorkeur heeft”. De man ontvangt op dit moment zorg.

Van D. woonde sinds maart bij een aantal van zijn inmiddels meerderjarige kinderen in Ermelo. Begin mei werd bekend dat de aangifte tegen hem was gedaan door een van zijn kinderen. Gezien de ontwikkelingen legde de gemeente Ermelo hem eind april een huisverbod op. Het OM bepaalde in mei dat hij negentig dagen niet in de buurt mocht komen van de woning. Met het sepot komt hieraan een eind, aldus het OM.

“De vader krijgt passende zorg, terwijl de jongvolwassenen ruimte krijgen voor hun verdere persoonlijke ontwikkeling”, stelt het OM verder.

Begin maart al bepaalde de rechtbank in Assen dat de strafvervolging van Van D. moest worden beƫindigd. Door zijn slechte gezondheid kon hij niet terechtstaan. Daarop kwam hij op vrije voeten en trok hij in bij de jongste kinderen.

Van D. werd onder meer verdacht van jarenlange vrijheidsberoving van zes van zijn negen kinderen. Zij zouden tegen hun wil zijn vastgehouden op een afgelegen boerderij in de buurt van het Drentse dorp Ruinerwold. Ook zou hij zijn kinderen hebben mishandeld en een aantal van hen seksueel hebben misbruikt. Het gezin zou in een soort religieuze ban hebben geleefd, onder aanvoering van Van D.