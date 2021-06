Rutte zal Hongaarse premier Orbán aanspreken op anti-homowet

Minister-president Mark Rutte zal volgende week tijdens een Europese top zijn Hongaarse ambtgenoot Viktor Orbán aanspreken op de “zeer verwerpelijke” anti-homowetgeving die daar deze week in het parlement is aangenomen. De wet is “totaal in strijd met de gedachte dat we (in de EU) ook nog een waardengemeenschap zijn”, zei hij in de Kamer.

De wet moet jongeren onder de achttien ‘beschermen’ tegen informatie over homoseksualiteit en geslachtsoperaties. Het zal in de praktijk betekenen dat er op school niet meer over mag worden gesproken en bepaalde boeken straks niet meer uitgegeven mogen worden. De wet is “verschrikkelijk” en verbindt homofilie met pedofilie, aldus de demissionaire premier.

Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken zal samen met haar collega’s uit België en Luxemburg de regering in Boedapest aanspreken, zei Rutte. En samen met haar Franse en Deense ambtgenoten zal Kaag de Europese Commissie aansporen “alles te doen” om actie te ondernemen tegen de Hongaarse wetgeving.

De eerste reactie van de Europese Commissie op de wetgeving was vrij tam. Maar voorzitter Ursula von der Leyen laat inmiddels weten dat de Commissie gaat onderzoeken of de wetgeving in strijd is met het Europees recht. Volgens premier Rutte is dat het “meest effectieve middel” dat de Commissie heeft in dit soort zaken.