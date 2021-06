Sywert van Lienden zegt partijlidmaatschap CDA op

Sywert van Lienden zegt na “goed onderling overleg” zijn lidmaatschap van het CDA op. Dat hebben Van Lienden en het partijbestuur samen bekendgemaakt. De opiniemaker is in opspraak geraakt door een omstreden mondkapjesdeal waarmee hij miljoenen euro’s verdiende, terwijl hij steeds had gezegd de maskers voor zorgpersoneel “om niet” te hebben geleverd.

Van Lienden zei onlangs dat hij details over de omstreden deal gemeld had bij de integriteitscommissie van het CDA. Dat blijkt niet te kloppen. Hij sprak er wel over met een vertrouwenscommissie in het kader van zijn mogelijke kandidatuur voor de Tweede Kamerverkiezingen, die hij overigens introk voordat een besluit werd genomen over de kandidatenlijst.

Maar omdat dit proces vertrouwelijk was, werd die informatie niet breder in de partij gedeeld. Volgens de verklaring verkeerde Van Lienden zelf in de veronderstelling dat hij zijn melding wel bij het juiste loket had gedaan. Het partijbestuur gaat daarbij uit van zijn “goede intenties”.

Het ministerie van Volksgezondheid doet nader onderzoek naar de mondkapjesdeal. Door op te stappen hoopt Van Lienden te voorkomen dat de partij daarbij betrokken wordt. “Het geeft onnodige afleiding”, legt hij uit. “Gezien de moeilijke periode waarin het CDA zich momenteel bevindt, vind ik het verstandiger dat de partij al haar aandacht en energie besteedt aan de toekomst van de christendemocratie”, zegt hij in de verklaring.

Op het onderzoek naar de mondkapjesdeal wil Van Lienden nog niet vooruitlopen. Wel houdt hij de mogelijkheid open om daarna weer lid te worden van de partij. “Laten we nu eerst de feiten afwachten”, aldus Van Lienden. Als “de complexe onderzoeken” klaar zijn wil hij “graag in gesprek met het CDA over de toekomst”. Hij wilde niet ingaan op de vraag of hij bereid is de winst die hij heeft gemaakt terug te betalen, zoals een meerderheid van de Tweede Kamer graag zou zien.

Het CDA sluit het bericht over het vertrek van Van Lienden af met een bedankje voor “het vrijwilligerswerk dat hij in 2020 verricht heeft voor de vereniging”.

De circa 40 miljoen mondkapjes die de opiniemaker en zijn zakenpartners leverden, zijn overigens nooit gebruikt.