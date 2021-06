Tientallen fans bij NPO-gebouw voor songfestivalwinnaar Måneskin

Bij het NPO-gebouw op het Mediapark in Hilversum hebben zich donderdagavond vele tientallen fans van songfestivalwinnaar Måneskin verzameld. Het Italiaanse gezelschap is voor een kort bezoek in Nederland en treedt donderdagavond op bij Radio 3FM.

Voor de NPO-studio stonden de fans rond 19.00 uur gillend te wachten op zanger Damiano David en zijn band. Zij hadden spandoeken, sjaaltjes en andere parafernalia bij zich. Het is voor zover bekend uniek dat een buitenlandse songfestivalwinnaar tot dit soort taferelen leidt.

Italië won onlangs voor het eerst in 31 jaar weer het Eurovisie Songfestival. Måneskin won het liedjesfestijn met het nummer Zitti E Buoni. De zanger veroorzaakte enige opschudding tijdens de finale, omdat het op tv-beelden leek alsof hij coke aan het snuiven was. Maar een drugstest wees uit dat de zanger zich niet aan drugs had bezondigd.