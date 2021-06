Zwemverbod bij Beekse Bergen na grote brand

De provincie Noord-Brabant heeft donderdag een zwemverbod ingesteld voor de zuidzijde van de waterplas op het vakantiepark Beekse Bergen. Voor de zwemzone bij Speelland op het complex geldt een negatief advies. In het water zijn verbrandingsresten aangetroffen na de grote brand die woensdag het hoofdgebouw van het vakantiepark verwoestte.

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant onderzoekt of er nog meer ongewenste stoffen in het zwemwater zijn terechtgekomen. De vervuiling is meegespoeld met de enorme hoeveelheid bluswater die woensdag is gebruikt, zegt de provincie Noord-Brabant. Omdat er stroming in de zwemplas staat, kan de vervuiling ook verspreid zijn naar de zwemzone bij Speelland.

Een negatief zwemadvies betekent dat zwemmen in dat water wordt afgeraden en voor eigen risico is. Het zwemverbod en het negatieve zwemadvies in Beekse Bergen blijven gelden totdat de waterkwaliteit weer structureel verbeterd is.