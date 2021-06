Aantal reizigers in treinen blijft toenemen

Het aantal mensen dat met de trein reist, neemt toe sinds de aanpassing van het reisadvies in mei. De NS meldde vrijdag dat de drukte op doordeweekse dagen is opgelopen tot ongeveer 45 procent ten opzichte van 2019. Vorige week vrijdag was er zelfs een bezetting van boven de 50 procent, met bijna 600.000 reizigers. Dat is het hoogste aantal van dit jaar.

In een bericht van afgelopen maandag meldde de NS nog dat de drukte op doordeweekse dagen ten opzichte van 2019 ongeveer 40 procent was. Ook in het weekend ligt het percentage reizigers steeds iets hoger. Afgelopen zaterdag was een uitschieter met twee derde van het aantal reizigers ten opzichte van 2019.

De NS heeft afgelopen maandag de dienstregeling zo goed als teruggebracht tot het niveau van voor de coronacrisis. Alleen extra spitstreinen en uitgaanstreinen rijden nog niet. Op 5 juli gaan alle nachttreinen wel weer rijden. Het gaat dan om de uitgaanstreinen op de trajecten Amsterdam-Haarlem, Utrecht-Amersfoort, Nijmegen-Utrecht en Rotterdam-Eindhoven-Utrecht.

Het dringende advies om het openbaar vervoer alleen voor noodzakelijke reizen te gebruiken, is op 19 mei komen te vervallen.