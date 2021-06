‘Afstand houden was niet mogelijk door drukte bij bezoek koning’

Het onverwachte bezoek van koning Willem-Alexander aan een oranjeversierde straat in Den Haag trok veel meer mensen dan verwacht. Daardoor lukte het niet om afstand te houden, zegt een woordvoerder van de Haagse burgemeester Jan van Zanen, die de koning begeleidde door de Marktweg in de wijk Transvaal.

“Iedereen heeft gepoogd gepaste afstand te houden, er zijn echt pogingen gedaan, maar dat is mede door de toestroom niet steeds gelukt. Veel mensen kwamen erop af, daardoor ontstaat een drukte om de koning en de burgemeester heen”, aldus de woordvoerder. Hoeveel mensen er waren, kon de gemeente niet aangeven.

Volgens de gemeente was er vooraf rekening gehouden met de mogelijke drukte. Daarom was het bezoek van de koning bewust niet aangekondigd. “Bovendien was hij er een uur voor het begin van de wedstrijd, omdat het dan rustiger zou zijn. Een minuut voor de wedstrijd is het daar drukker. We hebben geprobeerd het goed te regelen, maar er was een grotere toestroom dan verwacht”, aldus de woordvoerder van Van Zanen. Hij wilde niet ingaan op de groepsfoto’s van de koning en de burgemeester met bewoners.

De Marktweg wordt bij elk groot toernooi van het Nederlands elftal volledig versierd. Zo hangen er Nederlandse vlaggen en oranje vlaggetjes en zijn de gevels ingepakt in oranje doeken.

Koning Willem-Alexander, die in 1967 is geboren, is gevaccineerd tegen het coronavirus. De Rijksvoorlichtingsdienst wil niet zeggen wanneer dat is gebeurd en welk vaccin hij heeft gekregen. Burgemeester Van Zanen, geboren in 1961, kreeg in mei zijn eerste prik tegen het coronavirus en heeft inmiddels ook de tweede vaccinatie gekregen.