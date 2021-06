Alarmnummer 112 in gebied rond Leersum overspoeld

Door het noodweer in het midden van het land wordt de meldkamer in die regio overspoeld met telefoontjes. Daarom wordt mensen daar geadviseerd alleen 112 te bellen voor levensbedreigende situaties. Dat blijkt uit een NL Alert die vrijdagavond is verzonden.

De oproep geldt in het gebied dat hard getroffen werd door het noodweer, een gebied tussen Veenendaal, Amerongen, Woudenberg en Driebergen-Rijsenburg.

In geval er geen nood is bij mensen in dat gebied, wordt geadviseerd een ander nummer te bellen: 0900-0904. Dat nummer lag er eerder op vrijdag uit door een technische storing, maar dat probleem lijkt weer verholpen.

NL-Alerts worden uitgezonden door de zendmasten van de Nederlandse telecomproviders. Tijdens een ramp, ernstig incident of crisis bepaalt de overheid in welk gebied het NL-Alert wordt uitgezonden.

De plaatsen Leersum en Tiel werden vrijdag hard geraakt door het noodweer. In Leersum raakten vier mensen gewond en waren er zo’n dertien gaslekken. In Tiel raakte zeker een man gewond omdat een kraan waarin hij zat, omwaaide. In beide plaatsen en in plaatsen in de omgeving waaiden bomen om en dakpannen van huizen.