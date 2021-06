Bijleveld: team van CDA’ers gaat vertrekkende leden bellen

CDA-Defensieminister Ank Bijleveld gaat partijgenoten bellen die de partij hebben verlaten of voornemens zijn hun lidmaatschap op te zeggen. Ook een “heleboel” andere leden hebben zich aangemeld om vertrekkende partijgenoten van gedachten te laten veranderen, aldus Bijleveld. “Er is een heel team.” Volgens haar valt het mee hoeveel leden afscheid nemen van de partij.

Bijleveld staat de interim-partijvoorzitter Marnix van Rij bij in deze crisistijd voor het CDA. Ze praten, samen met partijleider Wopke Hoekstra, vrijwel dagelijks met honderden CDA-leden en lokale politici over de toekomst van de partij. Tijdens deze Zoom-gesprekken melden zich ook leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd of op het punt staan dat te doen, bijvoorbeeld uit onvrede over de omgang van de partijtop met Pieter Omtzigt.

Bijleveld noteert die namen en belooft de christendemocraten dat ze een telefoontje kunnen verwachten. “Wij zullen ieder lid bellen om aan te geven hoe belangrijk ze zijn.”

De partij heeft al eerder aangegeven geen tussentijdse update te geven van het ledenaantal.

Bijleveld zelf is over het algemeen positief over de gesprekken die de partijtop met leden voert. “Het werkt heel goed”, zegt zij. Leden mogen hun zorgen delen over de toekomst van de partij en de partijtop luistert naar suggesties van CDA’ers. Ook wordt uitleg gegeven over de breuk met Omtzigt. “Ik merk dat de leden positief zijn en dat het in de loop van zo’n uur, anderhalf uur ook kantelt. Dat mensen allemaal zoiets hebben: we zetten de schouders eronder, het zal ons niet gebeuren dat de christendemocratie niet zal voortbestaan.”

De partij wil ook weer vooruit kijken, benadrukt de bewindsvrouw. Veel CDA’ers wachten op het rapport van de commissie-Spies, die de voor de partij teleurstellend verlopen verkiezingen analyseert. De gang van zaken rond Omtzigt wordt in dat onderzoek meegenomen. Het rapport wordt begin juli verwacht, het bestuur wil in september een bijzonder partijcongres organiseren.