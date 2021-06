Bruls: voetbalschermen op straat en in horeca blijven nog verboden

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad zijn niet van plan om een oogje dicht te knijpen nu Oranje de volgende ronde van het EK voetbal heeft bereikt. Grote schermen op straat en in de horeca blijven verboden, omdat de geldende coronamaatregelen dat niet toestaan. Zodra het kabinet met versoepelingen over groepsvorming en afstand houden komt zou dat kunnen veranderen, zegt Hubert Bruls, voorzitter van het beraad en burgemeester van Nijmegen.

Het Veiligheidsberaad gaat maandag ook niet opnieuw praten over de grote schermen, aldus een woordvoerster. Volgens haar zijn alle voors en tegens eerder al besproken en dat heeft geleid tot het besluit dat het niet is toegestaan. Dat besluit is voor iedereen helder, vinden de burgemeesters. Mocht de Oranjegekte ergens tot excessen leiden dan zal ook worden opgetreden door politie en handhavers. Zo heeft de Apeldoornse burgemeester Ton Heerts een geliefd feestplein voor voetbalfans vooralsnog afgesloten om te voorkomen dat zich daar grote groepen mensen verzamelen.