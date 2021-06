Code oranje van kracht in groot deel Nederland wegens onweer

In een groot deel van Nederland geldt code oranje wegens de kans op zware onweersbuien met kans op blikseminslag, meldt het KNMI. Code oranje was al van kracht in Noord-Holland en Zuid-Holland. Daar zijn alle andere provincies bijgekomen, behalve Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Bij deze buien is er ook kans op lokaal zware windstoten tot 75 kilometer per uur en grote hagelstenen van 2 tot 4 centimeter.

“Tref maatregelen om schade of letsel te voorkomen. Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen. Volg het weerbericht en waarschuwingen”, aldus het KNMI.