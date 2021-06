Code oranje Zuid-Holland en Noord-Holland om zware onweersbuien

In de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland is code oranje van kracht wegens zware onweersbuien met kans op blikseminslag, meldt het KNMI. Bij deze buien is er ook kans op lokaal zware windstoten tot 75 kilometer per uur en grote hagelstenen van 2 tot 4 centimeter.

“Tref maatregelen om schade of letsel te voorkomen. Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen. Volgt het weerbericht en waarschuwingen”, aldus het KNMI.

Het instituut verwacht dat code oranje in de twee provincies duurt tot 20.00 uur vrijdagavond.

Code oranje geeft het KNMI als er grote kans is op “gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.”

In de rest van het land geldt code geel. Die code wordt gegeven als er “mogelijk kans is op gevaarlijk weer.”