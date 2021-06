De Jonge: Nederland mogelijk begin juli op ‘groen’

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge denkt dat Nederland op heel korte termijn code geel zal krijgen en sluit niet uit dat dit begin juli al code groen wordt. Dat betekent dat andere Europese landen geen extra voorwaarden zullen stellen aan Nederlandse reizigers, zoals test- en vaccinatiebewijzen. “De aanname is dat we met het huidige tempo waarin we naar beneden gaan, we begin juli op groen zouden kunnen staan”, zei De Jonge tijdens de persconferentie. Nederland staat nu nog op rood.

“Het zou kunnen maar het is nog niet zeker. Dat hebben we ook zelf in de hand”, zei de minister die daarom het belang van de basismaatregelen nog eens benadrukte.

Als de situatie nog niet groen is, zullen veel landen vanaf juli het Digitaal Corona Certificaat (DCC) gaan gebruiken, zo verwacht De Jonge. Daarin wordt geregistreerd of mensen gevaccineerd of negatief getest zijn. De registratie daarvan in het centrale register bij het RIVM is nog niet op orde maar de komende weken zullen volgens de minister extra mogelijkheden komen om toch een registratie los te krijgen.

Vakantiegangers die niet op tijd (volledig) gevaccineerd zijn, mogen in juli en augustus gratis een coronatest laten doen. Dat kan via de reisbranche, de GGD, of via een gecontracteerd bedrijf. Het kabinet wil zo voorkomen dat mensen die naar het buitenland willen, bijvoorbeeld met kinderen, op hoge kosten worden gejaagd. Kinderen van 12 tot en met 17 jaar worden namelijk nog niet inge├źnt. Het kabinet wacht nog een advies hierover af van de Gezondheidsraad. Als er positief wordt geadviseerd, wil De Jonge daar in meegaan. Maar vanwege de leveringen kan daar dan op zijn vroegst vanaf half augustus mee worden begonnen. Tot die tijd is alles voor 18-plussers nodig.

In de Tweede Kamer was er flinke druk op het kabinet om de testen gratis te maken. Het kabinet wilde dat eerst niet, onder meer in verband met de honderden miljoenen die het zou kunnen kosten. Volgens het kabinet zouden er maximaal 3,5 miljoen testen nodig zijn, wat naar schatting 250 miljoen euro zou kosten. De Jonge benadrukte dan ook dat het eenmalig is en alleen in juli en augustus. “Na die tijd kan je gevaccineerd zijn en dan is het niet meer nodig.”

Om als land ‘groen’ te worden, moet de besmettingsgraad laag zijn: 50 mensen bij 100.000 inwoners in de veertien dagen ervoor. In Nederland is dat nu nog 115 per 100.000 inwoners in de laatste twee weken. Daarnaast moet het aantal positieve testen in de teststraten minder dan 4 procent zijn. Daar voldoet Nederland al bijna aan, aldus De Jonge. Dan gaat Nederland naar geel.