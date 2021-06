Hoger beroep Stichting Bewust Nederland tegen overheid inzake mondkapjesplicht

Het Gerechtshof Den Haag heeft vandaag geoordeeld dat de mondkapjesplicht nog niet wordt opgeheven. Deze uitspraak volgde op een kort geding, dat de Stichting Bewust Nederland donderdag 10 juni aanspande tegen de overheid, inzake de mondkapjesplicht.

Roep om opheffing

Oprichter Sylvie van der Voort van Bewust Nederland toont zich strijdbaarder dan ooit. “We hadden een hele sterke zaak, maar helaas heeft de rechter dit onvoldoende ingezien. Het nut van mondkapjes kan op geen enkele manier wetenschappelijk worden onderbouwd. Sterker nog, ze zijn bijzonder schadelijk, zoals ook immunoloog dr. ir. Carla Peeters deze week nog uitvoerig aantoonde. Het maatschappelijk debat is sinds het kort geding van vorige week veranderd: de roep om opheffing klinkt steeds luider en wordt gesteund door wetenschappers en onder meer artsen uit het Artsencollectief. Vorige week betoogde de landsadvocaat tijdens het kort geding nog dat het voorlopig te risicovol zou zijn om de mondkapjesplicht op te heffen. Een paar dagen later klinkt zelfs uit de mond van Hugo de Jonge de mogelijkheid om de plicht op korte termijn op te heffen.”

Vertrouwen

Sylvie wil niet afhankelijk zijn van de besluitvorming hierover door de overheid en gaat hoe dan ook in hoger beroep tegen het oordeel van de rechter. Hoger beroep is kansrijk vanwege de gunstige ontwikkelingen van de besmettingscijfers en met name de uitlatingen van bewindslieden en OMT leden in de media over het ontbreken van het nut van mondkapjes. Ook nu het zich laat aanzien dat op 26 juni a.s. de mondkapjesplicht komt te vervallen, behalve in het OV. Uiteindelijk is het bijzonder onwenselijk dat in het najaar de regering zich weer vrij voelt om de mondkapjes onder het motto ‘baat het niet, schaadt het niet’ weer in te voeren.

Donaties

Om de kosten hiervoor te dekken is nog een bedrag nodig van ongeveer 8.000 euro. “We zijn al gesteund door ruim 1.600 donateurs, en ik heb er alle vertrouwen in dat we dit bedrag ook nog wel bij elkaar gaan krijgen”, aldus Sylvie. “Ik krijg gelukkig enorm veel financiële en morele support via social media. En daardoor voel ik me heel erg gesteund in deze strijd. Ik wil iedereen bedanken die dat tot nu toe heeft gedaan en we gaan gewoon door!” Donaties zijn welkom via deze website.