Horeca gaat ervan uit dat EK op schermen vanaf maandag kan

De horeca gaat er vanuit dat vanaf maandag 21 juni de wedstrijden van het EK voetbal op schermen in kroegen en cafés bekeken kunnen worden. Dan speelt Nederland een vroege wedstrijd om 18.00 uur tegen Noord-Macedonië. “Dat zou goed moeten komen”, verwacht Dirk Beljaarts, directeur van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Vrijdagavond maakt het kabinet de al eerder deze week aangekondigde versoepelingen bekend tijdens een persconferentie. Er is nog altijd niets bekend over voetbal en de horeca, waar nu nog een schermverbod geldt.

“We hebben gezien dat er feesten zijn geweest op straat, dat mensen bij elkaar komen om te kijken en te vieren. Het is naïef om schermen te verbieden en te denken dat mensen thuis afstand gaan houden”, zegt Beljaarts. De directeur wijst er ook op dat het om een loze discussie gaat: “Er zijn al maxima op terrassen. Er zullen nooit méér mensen op een terras komen, met of zonder scherm.”

Volgens de aangekondigde maar nog niet bevestigde versoepelingen mag de horeca vanaf zaterdag 26 juni tot middernacht open. Nu is de eindtijd 22.00 uur. Ook mogen er straks meer mensen ontvangen worden in restaurants. Nu zijn dat er vijftig, straks mogen er maximaal honderd mensen binnen terecht.

Vrijdagmiddag voert KHN nog overleg met minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken over de versoepelingen. Daarin zal KHN “hard inzetten” op de schermen. “Hoe kun je het hele land nog op de knieën dwingen terwijl het overal goed gaat? Alle seinen staan op groen, maar het kabinet wil ze nog op oranje laten. Daarmee belemmeren ze de economie.”

De overige aangekondigde versoepelingen, die eigenlijk gepland stonden voor 30 juni, houden waarschijnlijk in dat er acht in plaats van vier mensen thuis ontvangen mogen worden. Voor alles geldt wel dat er nog 1,5 meter afstand moet worden bewaard. Ook het thuiswerkadvies en de mondkapjesplicht gaan waarschijnlijk op de schop. Op plekken waar afstand houden niet mogelijk is, zoals in het openbaar vervoer, zal de mondkapjesplicht waarschijnlijk in stand worden gehouden. Ook discotheken en nachtclubs kunnen weer de deuren openen, maar bezoekers moeten wel een negatieve coronatest kunnen laten zien.