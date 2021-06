Ministers: koning had zich aan coronaregels moeten houden

Koning Willem-Alexander had zich aan de coronaregels moeten houden toen hij donderdag voor de tweede EK-wedstrijd van het Nederlands elftal een bezoek bracht aan de ‘oranje’ Haagse Marktweg. Daar schudde hij handen met buurtbewoners en hield hij geen 1,5 meter afstand.

Volgens demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) geldt er geen uitzondering op de regels voor leden van het koningshuis. Hij heeft de koning niet aangesproken op zijn gedrag van donderdag. “Het is soms gewoon moeilijk om vast te blijven houden aan de regels, laten we daar eerlijk en duidelijk over zijn”, aldus de minister.

Ook minister Tamara van Ark (Medische Zorg) vindt dat de regels er “voor ons allemaal” zijn. “De regels zijn er niet voor niets, en spreek elkaar erop aan als het naleven niet gebeurt”, zegt Van Ark. Ze vindt dat de koning een voorbeeldfunctie heeft, maar snapt zijn “enthousiasme” tijdens het bezoek wel.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zegt de beelden niet te hebben gezien. Wel is het “voor iedereen goed om de 1,5 meter aan te houden”. Ook hij erkent dat dit niet altijd makkelijk is. “Maar dat is niet goed, die regel moeten we echt nog eventjes houden.”

Het kabinet kondigt vrijdagavond verdere versoepelingen aan van de coronaregels. Het loslaten van de 1,5 meter zit daar naar alle waarschijnlijkheid niet tussen. Ook nu andere regels worden afgebouwd, benadrukt het kabinet juist steevast het belang van afstand houden en handen wassen.