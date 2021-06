Rutte: blijf ondanks versoepelingen alert, vooral in buitenland

“We zijn er bijna, maar nog niet helemaal.” Het kabinet noemde dat refrein van het bekende liedje twee maal in de persconferentie over de coronaregels. Die gaan vrijwel allemaal van tafel, maar de basismaatregelen, zoals de 1,5 meter afstand, moet echt goed worden nageleefd, benadrukte demissionair premier Mark Rutte. Het kabinet zal ook in de zomer het land af en toe bijpraten over ontwikkelingen.

Rutte memoreerde de manier waarop Nederland “in alle hevigheid” werd geconfronteerd met de tweede golf, terwijl vorige zomer ook veel regels werden losgelaten. Bovendien waren er nu coronavarianten rond waar vaccins iets minder grip op lijken te hebben. “Natuurlijk maken vaccinaties hét grote verschil met vorig jaar, maar een gewaarschuwd mens geldt voor twee.”

Zolang mensen niet verslappen, maakt hij zich niet te veel zorgen over deze zomer. Wel ziet hij dat het steeds lastiger wordt die basisregels – de afstand, handen wassen en thuis blijven bij klachten – goed na te leven.

Zorgminister Hugo de Jonge benadrukt ook dat mensen echt hun tweede prik moeten halen als ze dat willen. Alleen als je volledig gevaccineerd bent, ben je genoeg beschermd tegen het coronavirus, zegt de bewindsman.