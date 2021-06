Rutte: koning baalt zelf ontzettend van overtreden coronaregels

Koning Willem-Alexander “baalt er zelf ontzettend van” dat hij tijdens een bezoek aan een oranje straat in Den Haag geen 1,5 meter afstand hield. Dat zei demissionair premier Mark Rutte vrijdagmiddag.

In de voorbereiding was “alles erop ingericht” om de coronaregels wel na te leven, maar het werd snel druk. “Daardoor was het uiteindelijk niet mogelijk de 1,5 meter te houden”, zegt Rutte. Dat de koning zelf ook handen schudt “is niet goed, maar op een gegeven moment is het ook niet te houden, weet je”, aldus de minister-president. Zelf heeft hij niet gesproken met de koning na het bezoek, maar Willem-Alexander heeft contact gehad met de Rijksvoorlichtingsdienst, zegt Rutte.

Op de Marktweg in Den Haag kwam de koning donderdag voor de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oostenrijk onaangekondigd langs om de oranje versieringen van die straat te bewonderen. Het werd snel druk in de straat, waar ook de Haagse burgemeester Jan van Zanen was.

“Ja, dat kan gebeuren”, vat Rutte zijn eigen gevoelens over de situatie samen. “Het is op zich niet goed, maar laten we het niet te zwaar maken. Het is niet zo bedoeld.”