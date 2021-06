Vier elektriciteitsmasten omgewaaid in Gelderse Oosterwolde

In het Gelderse Oosterwolde zijn vrijdagavond vier elektriciteitsmasten omgewaaid aan de Groote Woldweg. De kabels liggen op woningen, meldt Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Er zijn geen gewonden.

De masten zijn geknikt, kabels liggen zowel over woningen als over de weg. “De effecten van een mogelijke stroomstoring die zou kunnen optreden, zijn nog niet in beeld”, zegt een woordvoerder. Omdat onbekend is of er nog spanning op de kabels staat, waarschuwt de veiligheidsregio via Twitter om uit de omgeving van de masten weg te blijven.

Voor vrijdagavond heeft het KNMI code geel afgegeven voor het midden van Nederland, waaronder Gelderland. Er kunnen windstoten tot ongeveer 75 kilometer per uur voorkomen en er is kans op onweersbuien met plaatselijk hagel en veel neerslag in korte tijd.

Voor het noordelijke deel van het land heeft het weerinstituut code oranje afgegeven in verband met zware onweersbuien.