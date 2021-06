Vier gewonden door noodweer in Leersum en zo’n 13 gaslekken

Door het noodweer in Leersum zijn vrijdagavond vier mensen gewond geraakt. Drie van hen zijn lichtgewond, een iemand “wat zwaarder”, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht. Door de enorme windvlaag die over het dorp en omgeving ging, zijn er naar schatting zo’n 13 gaslekken ontstaan.

De aard van het letsel van de gewonden is nog onduidelijk, zegt de woordvoerder. De veiligheidsregio legt de eerste prioriteit nu bij het dichten van de gaslekken, “omdat die een gevaar zijn voor de omgeving”. Daarnaast is de veiligheidsregio druk bezig om de wegen vrij te maken en daar waar gevaar is, dat te stabiliseren, aldus de woordvoerder.

Vanwege de gaslekken, ontstaan door de vele omgewaaide bomen, roept de veiligheidsregio iedereen in de buurt op te stoppen met barbecueën. “BBQ en gaslucht gaan niet samen. Stop met BBQ voor de veiligheid van u en uw omgeving”, schrijft de woordvoerder op Twitter.

In de omgeving is een NL-alert uitgegaan, waarin wordt gemeld dat de meldkamer wordt overspoeld met telefoontjes. De woordvoerder van de veiligheidsregio benadrukt dat mensen niet naar het gebied moeten komen.

Buurtbewoners in Leersum zeggen dat de storm met “tien à twintig seconden” van korte duur was, waarna ze een harde klap hoorden. Wie op tijd naar buiten keek zag nog net een boom omvallen, daarna was er overal veel puin. Intussen zijn de buurtbewoners begonnen met opruimen. Veel wegen waren niet begaanbaar, waardoor ze eerst de provinciale weg hebben vrijgemaakt en daarna in de woonwijken bezig zijn gegaan.