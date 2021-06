Gemeente checkt bossen bij Leersum op stormschade

De gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat zaterdag samen met natuurbeheerders een rondgang maken door het gebied bij Leersum dat vrijdagmiddag werd getroffen door een enorme windvlaag. Bekeken wordt of er in de bossen nog gevaarlijke situaties zijn. De gemeente roept bewoners op voorlopig even niet het bos in te gaan.

Acht mensen in Leersum raakten vrijdagavond gewond door het noodweer.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft zaterdagochtend een telefoonnummer geopend (06-28110575) waar mensen vragen kunnen stellen over schade aan hun huis en de afhandeling daarvan. Ook kunnen ze terecht bij sport- en cultuurcentrum De Binder, dat dienst doet als opvanglocatie.