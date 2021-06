Kabinet vindt oplevingen corona in het najaar ‘reëel scenario’

Het demissionaire kabinet houdt er serieus rekening mee dat het coronavirus in het najaar weer opvlamt. “Het is een reëel scenario dat oplevingen zullen plaatsvinden”, schrijft zorgminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens hem zal alles worden gedaan om een nieuwe (gedeeltelijke) sluiting van de maatschappij te voorkomen.

De ernst van opleving hangt af van de mate waarin vakantiegangers een virus of variant mee terugnemen naar Nederland. Bij veel landen moeten reizigers zich laten testen of gevaccineerd zijn, en nog eventueel in quarantaine gaan. Maar toch is er kans dat mensen het virus onder de leden hebben. Ook de tegen die tijd bereikte vaccinatiegraad onder de bevolking is van invloed op het opnieuw oplaaien van het virus, en de mate waarin vaccins bescherming bieden tegen mogelijk besmettelijker mutanten.

Het kabinet zal daarom het virus en de besmettingshaarden intensief blijven monitoren en de huidige middelen daarvoor veelal in stand houden. Zo zal de basistestcapaciteit tot en met februari 2022 op peil blijven met mogelijkheden om die snel op te schalen als het nodig is, aldus De Jonge. Ook moeten de testen laagdrempelig zijn voor iedereen, onder meer met testlocaties dichtbij woongebieden of mobiele testlocaties. Ook het bron- en contactonderzoek van de GGD blijft grotendeels overeind. Op die manier kunnen lokale uitbraken of een opleving onder bijvoorbeeld jongeren, snel worden ontdekt, in kaart gebracht en bestreden.

De deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) adviseren ook gevaccineerden te blijven testen als zij klachten hebben die gerelateerd zijn aan corona.