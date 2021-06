Leiders partijen moeten politieke impasse doorbreken dit weekend

De leiders van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie moeten dit weekend met elkaar aan de slag om uit de politieke impasse te komen. Deze opdracht gaf informateur Mariëtte Hamer vrijdag mee aan de betrokken partijleiders tijdens een gezamenlijk gesprek met de zes partijen, die de afgelopen tijd nog in beeld waren voor mogelijke deelname aan een nieuw kabinet.

Hamer maakte na afloop aan de pers duidelijk dat de formatie zich in een impasse bevindt. De betrokken partijen krijgen van haar nog enkele dagen om zelf tot een selectie van formerende partijen te komen. Het inhoudelijke deel van haar opdracht is zo goed als klaar, maar het is nog niet gelukt om een groep partijen te vinden die samen verder wil, zo zei Hamer. Ze heeft Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA), Lilianne Ploumen (PvdA), Jesse Klaver (GroenLinks) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) gevraagd om dit weekend “tot een doorbraak” te komen. “Dat zullen ze echt samen met elkaar moeten doen.”

Ze opperde dat de leiders dit weekend “hun knopen tellen en vooral veel met elkaar moeten bellen”. Hamer wilde niet zeggen wie daarbij het voortouw moet nemen of welke partij zo’n kentering moet forceren. Maandag komen de zes weer langs voor individuele gesprekken met Hamer. Kaag doet dat digitaal vanuit het buitenland. Hamer had gehoopt dat het sneller ging. “Je blijft toch steken op de wie-met-wie, en de combinaties leiden niet tot een meerderheid”.

Zo wil VVD niet zonder CDA en D66. D66 wil het liefst met twee linkse partijen, maar dat willen VVD en CDA niet. Die twee linkse partijen, GroenLinks en PvdA, laten elkaar ook niet los. De ChristenUnie is populair bij VVD en CDA, maar D66 ziet die samenwerking weer niet zitten.

Volgens Hamer zijn er wel oplossingen voor de impasse denkbaar, maar moeten de partijen daar zelf uit zien te komen. Wat Hamer gaat doen als er dit weekend geen doorbraak komt, wilde ze niet zeggen.