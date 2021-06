Mart Visser geeft Igor Mitoraj-expo in Scheveningen vorm

Couturier, ontwerper en beeldend kunstenaar Mart Visser heeft voor Museum Beelden aan Zee in Scheveningen een tentoonstelling van sculpturen van de Pools-Italiaanse beeldhouwer Igor Mitoraj (1944 – 2014) vormgegeven. Het museum heropent zaterdag. Doordat de voorbereiding nogal een operatie was, is het museum later met heropenen na de coronacrisis dan andere musea.

De monumentale bronzen, gipsen en marmeren sculpturen, die gefragmenteerde mensfiguren laten zien, zijn met een hijskraan in het museum getakeld. Mitoraj liet zich inspireren door de klassieke oudheid. Zijn beelden hebben een melancholieke en kalme uitstraling en zijn tijdloos, aldus het museum. De expositie is een retrospectief, waarvoor diverse bruiklenen vanuit Italië naar Nederland zijn gebracht. Uit Nederland zelf komen ook verschillende stukken, uitgeleend door particulieren.

Visser wilde de beelden volgens het museum op “eigentijdse wijze een plek geven”. Er komen hangende wanden, geluid en geur aan te pas, zodat een bezoek aan Façade een “experience” wordt, hoopt het museum. De titel Façade is een verwijzing naar het kolossale masker Light of the Moon van de kunstenaar, dat op het duin voor het museum staat.