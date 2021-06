Nieuw museum over Rembrandt opent de deuren in Amsterdam

Zaterdag opent in Amsterdam een nieuw museum de deuren aan het Leidseplein: Rembrandts Amsterdam. Daar is een reconstructie van het atelier van de oude meester te zien en worden bezoekers meegenomen in zijn levensverhaal met video’s en speciale effecten.

Na afloop krijgen bezoekers een plattegrond met een wandelroute door de stad. Op de kaart staan locaties die een relatie hebben met Rembrandt, zoals de woningen van zijn klanten en de plekken waar hij heeft gewoond.

De initiatiefnemers, Martin Poiesz en Simeon van Tellingen, werkten eerder aan een belevenis over Rembrandt: de Young Rembrandt Studio in Leiden, de geboorteplaats van de schilder. Dat museum vertelt het verhaal van zijn jonge jaren. De vestiging in Amsterdam vervolgt het verhaal vanaf het moment dat Rembrandt in Amsterdam aankomt.

Volgens Poiesz gebruikt het museum technieken die heel anders zijn dan die van een regulier museum. “Wij vertellen een verhaal met muziek en stemacteurs, licht, beeld, geur en speciale effecten. Op deze manier beleef je kunst en cultuur op een totaal andere manier”, zegt Poiesz. “Wij hopen dat wij met ons museum een nieuwe groep mensen enthousiast kunnen maken over het verhaal van Rembrandt.”