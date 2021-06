Schietpartij in woning Leeuwarden, twee gewonden

In een woning in Leeuwarden zijn vrijdagavond twee mensen gewond geraakt na een mogelijk schietpartij, meldt de politie. Zij zijn allebei naar het ziekenhuis vervoerd. In ieder geval één van hen is zwaargewond.

De politie kreeg de melding iets voor 21.00 uur binnen. Het is nog onduidelijk wat zich heeft afgespeeld in de woning aan de Konvooistraat. De politiewoordvoerder kan ook nog niets zeggen over de relatie tussen de twee. Vooralsnog is er geen vermoeden dat er meer mensen betrokken waren bij het incident. De politie doet onderzoek.