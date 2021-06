Voorzitter adviescommissie wil maximum van ton aan donaties

“Een miljoen euro van één donateur vind ik veel en veel te veel’’, zegt Kars Veling, oud ChristenUnie-politicus en voorzitter van de adviescommissie die de wet voor partijfinanciering evalueerde in 2018 in het AD. Hij pleit in de krant voor politieke donaties van maximaal 100.000 euro.

Hij doet dat naar aanleiding van het bericht deze week dat CDA-steunpilaar Hans van der Wind ruim 1 miljoen euro aan de partij doneerde. In een verklaring liet het CDA weten openheid van zaken te geven over de gift vanwege de suggestie die Kamerlid Pieter Omtzigt afgelopen week wekte over beïnvloeding van de partijkoers door donoren.

Die grote bedragen van een donateur aan het CDA en eerder D66 vormen een gevaar voor eerlijke verkiezingen, vindt Veling. “Niet omdat mensen niet mogen sponsoren, tuurlijk, dat mag, dat is zelfs mooi. Maar als een persoon zoveel doneert, vormt dat een gevaar voor het gelijke speelveld, dan kan je zoveel meer inkopen dan anderen. En het maakt je kwetsbaar als partij: stel dat die ene donateur wegvalt? In veel opzichten moet je dit niet willen’’, zegt Veling.

Buitenlandse giften aan politieke partijen werden in 2018 al aan banden gelegd, besloot minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) naar aanleiding van aanbevelingen door de commissie-Veling. Veling vond toen dat zelfs de schijn van buitenlandse beïnvloeding van de democratie in Nederland moet worden voorkomen. Ollongren laat weten dat ze ook vindt dat het beperken van de buitenlandse geldstromen van politieke partijen hier een bijdrage aan kan leveren.