Acht aanhoudingen bij drugsactie Etten-Leur

Acht personen zijn zaterdag aangehouden in Etten-Leur, na een inval van de politie in een drugspand. Agenten namen een flinke hoeveelheid softdrugs en wat harddrugs in beslag, evenals geld en telefoons. In de woning en schuur gebruikten mensen drugs en de politie vond aanwijzingen dat er werd gedeald vanuit het huis.

Na meer dan tien meldingen over overlast die vermoedelijk verband hielden met dealen vanuit de woning in de Limburgstraat, kwam de politie zaterdagmiddag rond 16.00 uur in actie. De meeste arrestanten kwamen uit de omgeving van Etten-Leur. Ook de bewoners moesten mee naar het bureau. Drie verdachten zijn dezelfde avond nog vrijgelaten. De rest, onder wie ook de bewoners, moest langer in de cel blijven.