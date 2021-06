Man neergeschoten in Rotterdamse avondwinkel

In een avondwinkel op de ‘s-Gravendijkwal in Rotterdam is zaterdagavond een man neergeschoten. Volgens de politie is hij aanspreekbaar en wordt hij overgebracht naar het ziekenhuis. Hij zou zijn neergeschoten door een man die ervandoor ging achterop een scooter die door iemand anders werd bestuurd.

Het tweetal reed weg via de Zwaardecroonstraat richting de Claes de Vrieselaan, aldus de politie. Er zijn volgens de politie camerabeelden van het voorval en er is onderzoek ingesteld.

Via Burgernet is een signalement van de vermoedelijke schutter verspreid. Het zou gaan om een donker getinte man met een zwarte hoody die op een grijze scooter wegreed. Wie deze man ziet, kan hem beter niet zelf benaderen maar kan beter 112 bellen, aldus het Burgernetbericht.