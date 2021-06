Staatsbosbeheer tevreden over effect dranghekken in bos Leersum

De dranghekken die zondag zijn neergezet bij de belangrijkste in- en uitgangen van de bossen rond Leersum lijken te helpen. Staatsbosbeheer is tevreden en meldt dat – nadat de hekken werden geplaatst – minder mensen het gebied probeerden in te gaan. Wel deelden buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) vijf boetes uit aan personen die het bord verboden toegang, dat op de dranghekken hing, negeerden.

Na het extreme noodweer van vrijdag riepen natuurorganisaties op de komende tijd weg te blijven uit de bossen rondom Leersum. Duizenden bomen zijn er omgewaaid en op sommige plekken liggen complete bospercelen plat. Vooral een gebied van zo’n drie kilometer breed en vijf kilometer lang dat direct ten noorden van Leersum begint en doorloopt tot aan de A12, is zwaar getroffen.

Staatsbosbeheer noemt de situatie daar levensgevaarlijk. “Er hangen veel takken en boomkruinen los en veel bomen zijn instabiel.” Toch kwamen er zondag nieuwsgierige wandelaars en fietsers naar het gebied dat al met rood-witte linten was afgezet. Daarom werd besloten het gebied af te sluiten met dranghekken. De natuurorganisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Utrechts Landschap hadden extra handhavers ingezet. Mensen hadden zondag veel vragen voor boa’s, ze wilden zien hoe de situatie was en vroegen zich vooral af hoe er nou zoveel schade kon zijn.

In het door het noodweer getroffen gebied hebben boswachters op de grond jonge vogels gevonden die nog in een nest zaten dat uit een boom was gewaaid. Ook is in een omgevallen boom een nest jonge spechten aangetroffen. Monumentale bomen in het gebied zijn omgewaaid waardoor bosuilen die daar huisden mogelijk een ander leefgebied moeten zoeken, aldus de zegsman van Staatsbosbeheer.

De herstelwerkzaamheden aan onder meer wandel-, fiets-, en mountainbikepaden gaan “weken, zo niet maanden duren”, meldt Staatsbosbeheer.