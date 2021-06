Verdachte van oorlogsmisdaden voor Kosovo-tribunaal in Den Haag

Het proces tegen de voormalige rebellenleider Salih Mustafa uit Kosovo begint in september, heeft de internationale Kosovo-rechtbank in Den Haag zaterdag bekendgemaakt. Mustafa was een belangrijk commandant van het zogenoemde Kosovo Bevrijdingsleger (UCK) tijdens het Kosovo-conflict van 1998-99 en wordt verdacht van oorlogsmisdaden. Hij werd september vorig jaar gearresteerd en overgebracht naar Den Haag.

De voormalige UCK-commandant is de eerste verdachte die voor het tijdelijke tribunaal verschijnt. Hij wordt beschuldigd van de moord op een gevangene, de slechte behandeling van ten minste zes gevangengenomen burgers en willekeurige arrestaties. Zijn proces begint op 15 september en de eerste getuigen worden vijf dagen later gehoord.

De Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi werd eind vorig jaar ook overgebracht naar de gevangenis van het Kosovo-tribunaal. Net voor zijn aanhouding maakte hij bekend af te treden als president omdat hij officieel is aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden. Thaçi werd eerder in 2020 verhoord door het tribunaal en wordt ook berecht. De oud-president wordt onder meer verdacht van het doden van honderden mensen, marteling en andere “gruwelijke daden”.

Het tijdelijke tribunaal in Den Haag is opgericht om oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en andere misdrijven te berechten die zijn gepleegd tijdens de opstand van Kosovo tegen de Servische machthebbers. De rechtbank richt zich zowel op verdachten uit Kosovo als uit Servië. Het Kosovo-conflict eiste destijds 13.000 levens.