Burgemeesters praten niet meer alleen over corona

De 25 burgemeester die samen het Veiligheidsberaad vormen hebben maandag in Utrecht voor het eerst in lange tijd weer een reguliere vergadering. Dat betekent volgens een woordvoerster dat de coronacrisis slechts één van de onderwerpen op de agenda is. Het beraad praat ook over andere onderwerpen die de veiligheidsregio’s aangaan.

Er is volgens de burgemeesters op dit moment geen aanleiding om een hele bijeenkomst te besteden aan corona. Het beraad bespreekt wel de voortgang van de maatregelen nu er al veel versoepelingen zijn. De burgemeesters blikken ook vooruit naar de zomerperiode als er nog verder wordt afgeschaald. En naar het invoeren van weer strengere beperkingen in die tijd, als dat nodig zou zijn. Justitieminister Ferd Grapperhaus is bij het overleg.

Het Veiligheidsberaad komt aan het eind van de maand nog eenmaal bijeen voor een coronavergadering. In de zomer is er alleen overleg als dat nodig is, waarschijnlijk digitaal.