Burgemeesters Veiligheidsberaad gaan in de ‘waakstand’

De burgemeesters in het Veiligheidsberaad gaan maandag in de ‘waakstand’. Onderling blijven zij elkaar actief op de hoogte houden. Mochten er in de zomer redenen zijn om maatregelen te nemen, dan willen zij snel kunnen ingrijpen. “Wij willen niet hetzelfde als vorig jaar toen wij na de zomer in allerijl weer moesten opschalen”, zegt voorzitter Hubert Bruls.

De burgemeester van Nijmegen waarschuwt dat het coronavirus opnieuw snel om zich heen kan slaan. Een lokale brandhaard kan zich een week later hebben verspreid over heel het land. “Dat moment moet je voor zijn”, stelt Bruls. Hij ziet geen enkele reden om als Veiligheidsberaad achterover te gaan zitten. “Een waakstand is nodig.”

Het beraad waarin de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s zitten, blijft zich zorgen maken over de onvoorspelbaarheid van het virus. “Wij weten bovendien nog niet honderd procent zeker hoe de vaccins werken, hoe lang ze beschermen en of ze ook verspreiding voorkomen. Daarom blijven de quarantainebepalingen heel essentieel. De pandemie is nog niet klaar”, zegt Bruls. Hij moet er niet aan denken dat het land weer in lockdown zou moeten. “Dat is voor de samenleving een enorme dreun.”

Mensen moeten er rekening mee houden dat grote evenementen dit jaar niet kunnen doorgaan. “Het festivalseizoen zal veel beperkter zijn”, concludeert Bruls. Als er veel inzet van hulpdiensten wordt gevraagd, zullen de burgemeesters dit keer niet snel een vergunning afgeven. De burgemeesters vinden dat politiemensen, ambulancepersoneel en andere hulpverleners na alle maanden van extra inzet eindelijk recht hebben op rust.

Bovendien denkt Bruls dat organisatoren er uit zichzelf ook vanaf zien om voor augustus of september nog een heel feest op te tuigen. Zij moeten volgens hem “echt veel regelen”. Dit jaar komt daar het toegangstesten bij. Hij refereert naar de Zwarte Cross, dat uiteindelijk toch de editie voor dit jaar heeft afgeblazen.

Deze zomer komt het Veiligheidsberaad waarschijnlijk nog twee of drie keer samen.