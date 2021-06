Klaver: politieke armoede dat VVD en CDA niet willen praten

GroenLinks-leider Jesse Klaver noemt het “politieke armoede” dat VVD en CDA nog steeds niet met zijn partij en de PvdA willen praten over de vorming van een nieuw kabinet. Hij zei maandag na afloop van zijn overleg met informateur Mariëtte Hamer dat dit “de politieke realiteit is” waarmee we het moeten doen.

Hij vindt dat “zorgelijk”, ook vanwege de crisis die in Nederland gaande is. Er zijn volgens hem veel uitdagingen die snel moeten worden aangepakt, zoals de klimaatcrisis en de kansenongelijkheid. “Dat je dan zegt, ik wil niet praten, dat is politieke armoede”, aldus Klaver.

GroenLinks en PvdA blijven erbij dat zij alleen samen in een nieuwe coalitie willen, wat ook de voorkeur heeft van D66. VVD en CDA willen maar één linkse partij erbij of de huidige coalitie met ChristenUnie voortzetten.